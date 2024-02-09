lifecell – абсолютний лідер за кількістю перенесених у його мережу номерів

9 февраля 2024, 14:45

Протягом минулого року та всього періоду дії послуги MNP lifecell тримає першість за кількістю перенесених у його мережу номерів.

Про це свідчить оприлюднена НКЕК статистика з перенесення абонентських номерів.



Абоненти, згідно з опитуванням оператора, обирають lifecell з огляду на широкий вибір збалансованих тарифних планів з вигідними ціновими умовами та одночасно за швидкість мобільного інтернету, широке 4G-покриття та якісне обслуговування.



У lifecell діють особливі пропозиції для MNP-абонентів – вони можуть скористатися спеціальною ціною на тарифи оператора з вигодою до 45%. Найчастіше MNP-абоненти обирають національні тарифні плани «Вільний Лайф», «Смарт Лайф» та регіональний тариф «Потужний», які можуть задовольнити різноманітні потреби користувачів – від великого обсягу хвилин на розмови до безлімітного мобільного інтернету.