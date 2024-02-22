22 февраля 2024, 12:15

lifecell запускає низку довготермінових послуг з безлімітним інтернетом

Мобільний оператор lifecell запускає низку послуг з безлімітним інтернетом для спілкування в соцмережах, перегляду відео й користування музичними сервісами на 90 й 180 днів з економією до 37%.



Нові послуги спеціально розроблені для абонентів, які звикли проводити багато часу онлайн, спілкуючись та розважаючись.



Послуга «Online спілкування. Пакет Premium L» на 90 днів та «Online спілкування. Пакет Premium XL» на 180 днів містить необмежений обсяг інтернет-трафіку при використанні соціальних мереж та месенджерів Facebook, Instagram, X, Viber, WhatsApp, Skype, Facebook Messenger, Telegram, Signal. Вартість пакету на 90 днів - 120 грн., на 180 днів - 200 грн. Код для замовлення - *244#

