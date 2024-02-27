27 февраля 2024, 12:15

lifecell запускає новий сервіс для MNP-абонентів

lifecell розширює можливості для MNP-абонентів. Відтепер абоненти можуть перенести свій номер від іншого мобільного оператора на будь-яку активну SIM-картку lifecell і, при цьому, продовжувати використовувати і портований номер, і номер lifecell на одній SIM.



lifecell постійно працює над вдосконаленням сервісів та розширенням можливостей для портованих абонентів. Відтепер перенести свій номер від іншого мобільного оператора до lifecell можна, не виходячи з дому, на будь-яку активну SIM-картку lifecell. Під активною мається на увазі та, яка була раніше активована та є у використанні.



При цьому, завдяки новій послузі «Закріплений номер», якщо абонент не хоче втрачати свій поточний номер телефону lifecell, він може продовжити користуватися ним разом з перенесеним номером іншого оператора на одній SIM-картці за єдиним тарифом. Таким чином немає потреби використовувати дві SIM-картки та оплачувати два тарифні плани, маючи при цьому два номери телефону.





