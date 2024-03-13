Партнеры Шольца подталкивают его передать Украине TAURUS, но канцлер упирается

13 марта 2024, 15:15

Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер, лидер "Свободных демократов", не согласен с оправданием Шольца и все еще надеется, что он изменит свое мнение, пишет Bloomberg.

По данным издания, Линднер предлагает внести технические изменения, чтобы снизить дальность полета ракет, тем самым исключив удары по россии.



Роберт Хабек из партии "Зеленых", министр экономики и вице-канцлер, также симпатизирует законодателям, которые поддерживают отправку TAURUS, и раздражен односторонним решением Шольца.



Вместе с тем канцлер германии вновь публично отказался предоставлять ракеты Украине.



"Для меня не может быть и речи о поставках дальнобойных систем вооружений, которые могут быть применены только в том случае, если они предполагают размещение немецких солдат. Это та грань, которую я не хочу переступать как канцлер", — цитирует Шольца BR24.