21 марта 2024, 13:15

Українська оборонна промисловість може виготовити озброєння на $18 мільярдів

Державний бюджет має половину цієї суми,і не вся вона піде українським виробникам — частина іноземним.



Іншу половину необхідно отримати від інших держав або залучити від приватних інвесторів.



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