Підключення eSIM з контрактом за допомогою BankID та "Дія"

25 марта 2024, 15:45

Тепер замовити eSIM з контрактним підключенням у Київстар можна онлайн за допомогою ідентифікації через сервіс НБУ BankID або шерінг документів через застосунок «Дія».



Раніше для оформлення eSIM з контрактним підключенням потрібно було особисто відвідувати магазин Київстар або ж підписувати необхідні документи через кур’єра. Зараз це можна зробити завдяки онлайн ідентифікації. Ця процедура суттєво полегшить процес підключення, а також дасть можливість підключати контракт абонентам, які перебувають закордоном та не мають можливості відвідати магазин Київстар.



Щоб оформити eSIM з контрактом потрібно на сайті інтернет-магазину Київстар обрати контрактний тариф. За допомогою BankID чи Дії абонент може завантажити необхідні документи, заповнити форму і підписати контракт онлайн за допомогою графічного підпису. Після цього він отримає QR-код для встановлення eSIM.



Нагадаємо, що контрактна форма обслуговування має ряд переваг перед номером передплати:

номер контрактного абонента прикріплюється за конкретною особою. Тож шахраї не зможуть ним скористатись;

на один рахунок можна підключити до 5 номерів, а платежі можна проводити з відстрочкою;

вартість тарифів контракту є нижчою, а наповнення - більшим;

до кінця березня підключити або перейти на контрактний номер можна за 1 грн, а наступні 3 місяці сплачувати за акційною ціною.



Завдяки технології eSIM користувач може мати декілька номерів на одному смартфоні, не переживаючи за наявність слотів в девайсі. Також eSIM не має строку давності, тож її не треба оновлювати.



Загалом, на даний момент 337 тис абонентів обрали eSIM, а eSIM з контрактною формою обслуговування використовує 75 тис. користувачів.