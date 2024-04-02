2 апреля 2024, 15:15

1 квітня у Києві були зафіксовані три температурних рекорди

Максимальна температура повітря досягла 24,6°С, що на 4,3°С вище попереднього рекордного показника 2016 року.



За багаторічними показниками така температура повітря відповідає кінцю травня.

