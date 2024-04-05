5 апреля 2024, 8:45

Нова пошта скасувала плату за переадресацію по Україні посилок, які ще в дорозі

Послуга переадресації буде безкоштовною, якщо відправлення ще не доставлено у кінцевий пункт призначення — у відділення, поштомат або не передано кур’єру для доставки на адресу.



“Ми зробили так, щоб наші клієнти могли отримувати посилки саме там, де їм зручно, і не переплачували за доставку, якщо помилково вказали не ту адресу отримувача чи змінилось місце отримання. Ми вирішили, що наші клієнти не мають платити за це, тому тепер послуга переадресації для посилок, які ще в дорозі, є безплатною”, - говорить Юлія Колесник, директор із розробки клієнтських сервісів.



Без оплати можна буде переадресувати посилку, яка в дорозі:



- з відділення/поштомату/адреси у відділення/поштомат;



- якщо переадресування на адресу, то потрібно буде сплатити за доставку кур’єром.



Замовити переадресацію можна через мобільний застосунок Нової пошти або бізнес-кабінет на сайті.



Як скористатись послугою переадресації у мобільному додатку:



- обрати відправлення, яке потрібно переадресувати;



- обрати послугу “Переадресація”;



- заповнити дані щодо нового місця доставки;



- натиснути “Змінити місце доставки”.



Зверніть увагу, якщо ви змінили місце отримання вже після того, як посилка прибула або була передана для доставки кур’єру, — то доставка буде платною і розраховується як для нового відправлення.



Нагадаємо, раніше переадресація була безкоштовною тільки в межах міста.

