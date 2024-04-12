В Україні стартував продаж смартфона OPPO Reno11 F з безрамковим дисплеєм

12 апреля 2024, 10:45

OPPO AED Україна представила новітній смартфон OPPO Reno11 F 5G. Завдяки яскравому, привабливому стилю, 64 Мп надчіткій потрійній камері та AMOLED-дисплею з частотою оновлення 120 Гц ОРРО Reno11 F 5G є виграшним поєднанням свіжого вигляду та інтелектуальних можливостей.



Тонкий і легкий - всього 7,54 мм завтовшки і вагою лише 177 г - ОРРО Reno11 F 5G не дозволить втомитись від тривалого використання, до того ж він надзвичайно зручний для кишенькового носіння.

У кольорі Океанічний Блакитний (Ocean Blue) ОРРО Reno11 F 5G втілює дизайн з магнітними частинками (Magnetic Particle Design) з мерехтливими хвилями та скляною поверхнею.

У кольорі Пальмовий Зелений (Palm Green) задня кришка смартфону поєднує смарагдові та глибокі зелені тони з ледь помітними блискітками. Цей колір виготовлено за ексклюзивною технологією OPPO Glow, під час якої крихітні блискучі кристали витравлюються на мікроскопічному рівні.



Стильне кільце Sunshine Ring ефектно віддзеркалює світло, а завдяки захисту від бризок IP65 камера ОРРО Reno11 F 5G може витримати зливу, навіть не запотіваючи, і не зіпсується.



Готовий до багаторічного використання, ОРРО Reno11 F 5G пройшов перевірку якості, витримавши приголомшливі 100 000 натискань клавіш гучності, 200 000 натискань кнопок живлення та 20 000 підключень і відключень кабелю USB-C. Будьте впевнені, що смартфон не підведе вас.



ОРРО Reno11 F 5G оснащений 6,7-дюймовим AMOLED дисплеєм з частотою оновлення 120 Гц. Ультратонкі 1,47-міліметрові рамки з обох боків дисплея створюють ефект майже повноекранного перегляду, а співвідношення екрана до корпусу становить 93,4%, що забезпечує найкращий у своєму класі ефект занурення.

Яскравий 10-бітний AMOLED-дисплей відтворює понад 1 мільярд кольорів, забезпечуючи природні градієнти, а пікова яскравість 1100 ніт надає зображенням реалістичності та чіткості. Завдяки ШІМ-регулюванню яскравості 2160 Гц до рівня нижче 90 ніт користувачі можуть насолоджуватися більш комфортним для очей зображенням.



Смартфон оснащений ультрачіткою потрійною камерою. Це не просто універсальна фотокамера, вона також знімає надчітке відео у форматі 4K як з основної камери, так і з 32-мегапіксельної селфі-камери, тож ви можете самовиражатися без втрати якості.



ОРРО Reno11 F 5G - це ідеальний пристрій для зйомки контенту, в арсеналі якого є 64 Мп надчітка основна камера, яка робить надзвичайно чіткі фотографії. А завдяки інтелектуальному режиму нічної зйомки та універсальному 25-міліметровому широкому куту ця камера є багатофункціональною, на яку можна покластися незалежно від освітлення. Надширока 8 Мп камера в свою чергу охоплює 112º кут огляду для зйомки пейзажів.



Камера ОРРО Reno11 F 5G виводить портретну зйомку за межі технічних можливостей завдяки технології OPPO Portrait Expert Engine. Цей алгоритм дозволяє створювати красиві фотографії зі стилем, поєднуючи вдосконалені функції розпізнавання обличчя та об'єкта зйомки, збереження тону шкіри та покращення характеристик для створення виграшного балансу між чіткістю та м'яким фокусом.



ОРРО Reno11 F 5G ColorOS 14 - це набагато більше, ніж просто стильний смартфон, це винятковий досвід, що поєднує в собі красу, безпеку, продуктивність, надійність і довговічність.

За допомогою File Dock можна легко зберігати зображення, тексти або файли для швидкого доступу до них у різних програмах. Функція Smart Touch з легкістю відтворює зображення, текст і навіть текст всередині зображень зі скріншота. А функція Smart Image Matting легко і швидко вирізає з фотографії до шести об'єктів і зберігає зображення у File Dock, щоб ви могли перетворити його на наклейку або обмінятися ним безпосередньо з іншим додатком.



За лаштунками ColorOS 14 ховається ефективна обчислювальна система наступного покоління Trinity Engine, яка забезпечує швидку та безперебійну роботу. Функція ROM Vitalisation може заощадити до 23 ГБ додаткового простору із загального обсягу пам'яті Reno11 F 5G 256 ГБ, завдяки компресії невикористаних даних і видаленню дублікатів файлів.



ОРРО Reno11 F 5G працює на базі чіпсета MediaTek Dimensity 7050, який забезпечує впевнену багатозадачність, ігрову продуктивність та виконання складних завдань, як-от захоплення відео у форматі 4K.



До 8 ГБ оперативної пам'яті та додаткові 8 ГБ, доступні за допомогою модуля розширення пам'яті, означають, що ОРРО Reno11 F 5G може працювати з декількома програмами та іграми без закриття фонових додатків. А завдяки 256 ГБ пам'яті і можливості її розширення до 2 ТБ за допомогою карти пам'яті microSD ви можете насолоджуватися бібліотекою офлайн-фільмів та ігор, що робить Reno11 F 5G ідеальним супутником у подорожах.



Для стабільного сигналу ви можете покластися на власну розробку OPPO - функцію оптимізації мережі LinkBoost, яка забезпечує на 100% вищий рівень передачі сигналу та на 58,5% кращий прийом порівняно з пристроями конкурентів. LinkBoost поєднує в собі штучний інтелект для вибору мережі та антенну з покриттям на 360 градусів для максимально стабільного сигналу з мінімальним часом очікування.

Подорожуйте з ОРРО Reno11 F 5G з витривалим акумулятором ємністю 5000 мАг, який впевнено протримає вас на зв'язку цілий день. А завдяки вдосконаленій технології акумулятора ви можете розраховувати на вражаючу тривалість його роботи навіть після чотирьох років щоденного використання. За допомогою зарядного пристрою SUPERVOOC Flash Charging потужністю 67 Вт ОРРО Reno11 F 5G може зарядитися до 30% всього за 10 хвилин, а до 100% - лише за 48 хвилин.На період старту продажів з 12.04.2024 до 21.04.2024 ОРРО дарує миттєвий кешбек 2000 грн на подарунки.

Також для всіх, хто придбає OPPO Reno11 F 5G в період з 12.04.2024 по 12.05.2024 у роздрібного партнера OPPO, компанія надає 4 роки гарантії акумулятора. Ця гарантія надає можливість користувачеві протягом 4 років після активації пристрою безкоштовно замінити акумулятор один раз, якщо ємність акумулятора падає нижче 80% від початкової максимальної ємності.



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