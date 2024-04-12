Новая портативная акустика SVEN PS-235

12 апреля 2024, 12:15

Весит меньше килограмма, может поместиться в рюкзак средних размеров, оснащена удобным ремешком для переноски — в общем, остается в полной мере портативной.



При этом колонка оснащена крупными динамиками диаметром 47 мм и пассивными излучателями в торцах, расширяющими их возможности в области воспроизведения НЧ-диапазона. В итоге при сравнительно небольших размерах SVEN PS-235 способна обеспечить объемный бас и воспроизводит звук в широком частотном диапазоне от 100 Гц до 20 кГц. Не подвела и громкость — мощность 12 Вт позволяет без проблем озвучивать помещения среднего размера и слушать любимую музыку на открытом воздухе.

Вся передняя панель колонки оснащена яркой динамической RGB-подсветкой, которая будет привлекать внимание окружающих и поможет создать нужную атмосферу любого события, будь то праздник где-нибудь на даче или романтическое свидание на берегу моря. К источнику звука SVEN PS-235 подключается посредством Bluetooth, при этом предусмотрено беспроводное подключение сразу двух колонок к одному источнику, что позволит достичь еще большей громкости и получить выраженный стереоэффект.В поездках за город нередко хочется сэкономить заряд портативной акустики, для этих случаев предусмотрено проводное соединение с источником, которое также пригодится для достижения максимально качественной и стабильной связи. При этом задумываться про экономию всерьез повода нет — встроенный в колонку аккумулятор имеет объем 1500 мА·ч и способен обеспечивать воспроизведение в течение долгих часов. При этом PS-235 может работать в полностью автономном режиме, воспроизводя аудиофайлы с USB-накопителей или принимая сигнал FM-радиостанций с помощью встроенного приемника.Качественный звук, внушительная громкость, яркая подсветка, долгая автономная работа. Все это есть в сравнительно компактной и не слишком тяжелой SVEN PS-235, которая уже сегодня готова стать верной спутницей для тех, кто ищет переносное аудиоустройство, но не желает идти на компромиссы. Новинка уже ждет своих первых обладателей на полках магазинов электроники и бытовой техники.