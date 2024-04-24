У Bolt з’явилася нова категорія "Експрес"

24 апреля 2024, 15:45

Сервіс замовлення поїздок Bolt запускає в Києві нову категорію «Експрес» із ліцензованими авто, які мають право користуватися смугами для громадського транспорту.

Відтепер час поїздок значно зменшиться.



Упровадження категорії «Експрес» у Bolt має на меті покращити загальний досвід поїздок для жителів столиці, а також скоротити викиди від автомобілів, тому що чим триваліші затори – тим брудніше повітря в місті. Автомобілі, зареєстровані в категорії «Експрес», мають доступ до користування смугами громадського транспорту, що забезпечує безперешкодний проїзд і змогу для пасажирів зекономити дорогоцінний час. Наразі цю категорію тільки-но запущено, тож кількість ліцензованих автомобілів буде поступово збільшуватися, що дозволить задовольнити зростаючий попит на більш швидкі перевезення в Києві.



«Зважаючи на нагальність вирішення проблеми заторів на дорогах, ми розуміємо, що це є однією з важливих потреб міста. Зазначена категорія не лише забезпечуватиме швидший варіант подорожі для наших пасажирів, а й з часом сприятиме можливій оптимізації маршрутів руху транспортних засобів та зменшенню загального рівня заторів у Києві, – коментує керівник напряму замовлень поїздок компанії Bolt в Україні Сергій Павлик.