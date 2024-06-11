lifecell продовжив акційний роумінг до кінця 2024 року

11 июня 2024, 11:45

Мобільний оператор lifecell продовжує популярні акції «Гігабайти без кордонів» та «Хвилини для України» ще на пів року — до 31 грудня 2024 року.

Завдяки цьому абоненти-роумери можуть користуватися мобільним зв’язком у роумінгу без додаткової плати за умови оплаченого пакета послуг.



Так мобільний оператор lifecell дбає про своїх користувачів, які через війну змушені були виїхати з України. Щомісяця акціями у роумінгу користуються близько 400 тисяч абонентів lifecell. «Гігабайти без кордонів» та «Хвилини для України» дають змогу українцям за межами своєї країни користуватися швидкісним мобільним інтернетом та телефонувати без додаткової плати за роумінг. Для цього потрібно оплатити пакет послуг за тарифним планом lifecell або перезамовити його за номером *700# під час дії акцій. Додаткове підключення не вимагається — гігабайти та хвилини нараховуються автоматично після оплати/перезамовлення пакета послуг.



Акція «Гігабайти без кордонів» діє у 32 країнах: Австрії, Бельгії, Болгарії, Великобританії, Греції, Данії, Естонії, Ірландії, Іспанії, Італії (включно з Ватиканом), Кіпрі, Латвії, Литві, Ліхтенштейні, Люксембургу, Молдові, Нідерландах, Німеччині, Польщі, Румунії, Словаччині, Словенії, Туреччині, Угорщині, Фінляндії, Франції, Хорватії, Чехії, Чорногорії, Швеції, Швейцарії, Японії. З 12 червня 2024 року до цього списку приєднаються Норвегія та Сан-Марино. Обсяг гігабайтів для використання залежить від тарифного плану.



На вісім країн розповсюджується акція «Хвилини для України»: Бельгію, Іспанію, Люксембург, Молдову, Польщу, Румунію, Словаччину та Францію. Хвилини, які нараховуються відповідно до тарифу абонента, можна використовувати для вхідних та вихідних дзвінків з/на всі українські номери.



Для перевірки залишку акційних гігабайтів потрібно натиснути *108*5#, хвилин — комбінацію *108*4#.