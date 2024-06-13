Майже 1000 донорів крові отримали "Гігапоміч" від lifecell та ДонорUA

13 июня 2024, 13:45

Мобільний оператор lifecell дякує донорам та нараховує 10 ГБ мобільного інтернету за кожну донацію крові.

Вже майже 1000 абонентів lifecell скористалися акцією «Гігапоміч», яку спільно реалізують lifecell та ДонорUA. Напередодні Всесвітнього Дня донора оператор продовжує дію акції ще на рік – до 30 червня 2025 року.



Акцією «Гігапоміч» мобільний оператор нагадує своїм абонентам про важливість донорства і мотивує їх здавати кров та отримувати за це подяку від lifecell — 10 ГБ мобільного інтернету. Щомісяця акцією користуються 80-100 абонентів lifecell – донорів крові. Усього за рік нараховано 957 бонусів за донацію.



За статистикою акції, найактивніші українські донори проживають у Києві, Дніпрі та Черкасах. Чоловіки майже вдвічі активніше здають кров за жінок. Найчастіше донорами крові стають люди у віці 25-38 років, а 32-річні – найбільш активні донори та учасники акції «Гігапоміч». Наймолодшому донору – 19 років, а найстаршому – 66. Найбільше донацій та нарахувань бонусу відбулось у серпні 2023 року.

lifecell продовжує дію акції «Гігапоміч» ще на рік – до 30 червня 2025 року.



«Серед тих, хто отримали гігабайти, є як регулярні донори, які користуються бонусною програмою ДонорUA, так і абоненти lifecell, що долучилися до донорства завдяки акції. А це означає, що проєкт працює як слід — ми надаємо приємні знаки уваги тим, хто вже здає кров, і залучаємо до порятунку життів нових людей», — коментує Ірина Славінська, співзасновниця ДонорUA і Президентка ГО «Всеукраїнська асоціація донорів України».



«Сьогодні донорство крові є настільки ж важливим, як і мобільний зв'язок, адже обидва рятують життя тих, хто в тилу, й тих, хто дає відсіч ворогу. Регулярне поповнення банків крові – це життєва необхідність, яка допомагає бути готовими до невідкладних ситуацій. lifecell висловлює щиру вдячність кожному донору за їхній безцінний внесок і нараховує послуги зв’язку за кожну донацію крові та її компонентів. Стати донором – це легко, а результат від цього – безмежно цінний і життєво важливий», — зазначила експертка зі зв’язків з громадськістю відділу корпоративних комунікацій lifecell Марія Зеленько.