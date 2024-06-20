Данія оголосила про надання чергового пакету допомоги для України

Як повідомляється на сайті Міністерства оборони країни, в пакет увійде фінансування оборонної промисловості, яке дасть можливість нарощувати українське виробництво військової техніки в короткостроковій і довгостроковій перспективі, додаткові матеріали для літаків F-16, а також інша військова допомога із запасів Збройних Сил Данії.
"Україна все ще потребує значної військової підтримки через триваючу російську агресію проти країни. Завдяки останньому пакету пожертв ми надаємо максимально можливу підтримку для потреб України на полі бою тут і зараз. Але ми також маємо зобов’язання підтримувати Україну наступні 10 років, тому ми створили модель пожертвувань через українську оборонну промисловість, яка допоможе нарощувати українське виробництво військової техніки в короткостроковій і довгостроковій перспективі", – зазначив міністр оборони Трольс Лунд Пульсен.
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