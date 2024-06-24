MSI PANO – компьютерные корпуса нового поколения

24 июня 2024, 8:15

MSI представляет компьютерный корпус, не похожий на традиционные. Его отличительной особенностью является панорамная боковая панель из закаленного стекла толщиной 4 мм, через которую открывается великолепный вид на внутренние компоненты. Задняя часть корпуса украшена металлическими именными табличками, а в нижней части передней панели имеется адресуемая полноцветная подсветка.

Корпус совместим с материнскими платами форм-факторов ATX и Micro-ATX со скрытыми на обратной стороне разъемами. Позади материнской платы предусмотрено большое пространство шириной 90 мм для аккуратной укладки кабелей. Чтобы убрать кабели с глаз, предусмотрены крышки, не требующие применения инструментов.



Также без инструментов крепятся верхняя, боковые и передняя панели. Чтобы было проще подключить корпусные разъемы, их кабели объединены в один. На боковой и нижней панелях установлены пылевые фильтры с магнитным креплением – туда можно установить дополнительные вентиляторы.



Поддерживается вертикальная установка видеокарты, причем между вертикальным и горизонтальным вариантами можно быстро переключаться. Для надежного крепления массивных флагманских видеокарт при горизонтальной установке, в комплект поставки входит регулируемый кронштейн. Корпус предлагает достаточно места для размещения систем водяного охлаждения со всеми их помпами и резервуарами: одновременно можно установить сразу три 360-миллиметровых радиатора!

Новые корпуса MSI серии MAG PANO 100 PZ – не только красивые и функциональные, но и удобные. Они значительно облегчают процесс сборки компьютерной системы.



Серия корпусов MAG PANO 100 PZ состоит из четырех моделей. MAG PANO 100R PZ и MAG PANO 100R PZ WHITE поставляются с тремя предустановленными вентиляторами на боковой панели (120мм, адресуемая подсветка, перевернутая крыльчатка) и одним (120мм, адресуемая подсветка) – на задней панели. Также доступны две версии без предустановленных вентиляторов: MAG PANO 100L PZ и MAG PANO 100L PZ WHITE.