Дослідження OPPO в галузі ШІ представлені на конференції CVPR 2024

31 июля 2024, 0:47

Нещодавно у Сіетлі, США, відбулась престижна конференція CVPR ("Конференція з комп'ютерного бачення та розпізнавання образів"), провідна світова подія в галузі комп'ютерного бачення.



Цього року компанія OPPO зробила значний внесок, представивши кілька своїх останніх дослідницьких робіт, які були відібрані для презентації, що охоплюють широкий спектр тем, пов'язаних зі штучним інтелектом. Крім того, на конференції були продемонстровані флагманський AI-телефон OPPO, Find X7 Ultra, і нещодавно запущений OPPO Reno12, який демонструє численні інноваційні функції AI-телефонів. Завдяки цьому OPPO продовжує впливати на глобальний розвиток і демократизацію телефонів зі штучним інтелектом.

Цього року Науково-дослідний інститут OPPO та різні науково-дослідні команди отримали значне визнання завдяки 11 роботам, відібраним для презентації на CVPR. Ці дослідження охоплюють такі ключові сфери, як відновлення зображень, покоління цифрової людини, сегментація відео, динамічне захоплення руху, синтез зображень динамічних сцен, багаторакурсне виявлення 3D-об'єктів та 3D-рендеринг, висвітлюючи деякі з найбільш інноваційних напрямків у галузі телефонів зі штучним інтелектом.У галузі створення віртуальних персонажів OPPO запровадила революційний підхід з UltrAvatar - методом створення керованих 3D-віртуальних аватарів, якими можна керувати. Використовуючи модель дифузного вилучення кольору та модель дифузії текстури, що керується принципом автентичності, UltrAvatar може генерувати керованих 3D-віртуальних персонажів з одного зображення або рядка тексту. Ці віртуальні фігури за виглядом не відрізняються від реальних людей, досягаючи рівня деталізації, який передає кожен сантиметр кольору шкіри і текстури на обличчі людини, значно підвищуючи реалістичність віртуальних взаємодій.Інший помітний внесок, UniVS, представляє першу в галузі універсальну великогабаритну модель для сегментації відео. Ця модель має унікальну здатність задовольняти різноманітні потреби в сегментації відео, дозволяючи сегментувати всі об'єкти в межах певної категорії і реагуючи на текстові описи для цільової сегментації.Ці вибрані роботи не тільки представляють передові досягнення в галузі штучного інтелекту, а й позиціонують OPPO як лідера, що просуває мобільну індустрію в еру штучного інтелекту.Крім того, приголомшливий успіх мав конкурс CVPR 2024 NTIRE RAIM ("Відновлення будь-якої моделі зображення"), спільно організований лабораторією Y-Lab Дослідницького інституту OPPO та Лабораторією візуальних обчислень Гонконгського політехнічного університету. Цей конкурс заохотив дослідників вирішувати практичні завдання в реальному світі, розробляти методи точного високоякісного відновлення зображень і сприяти застосуванню цих технологій у промисловості. У конкурсі NTIRE RAIM взяли участь понад 200 команд з усього світу. І, зрештою, дослідження команди MiAlgo стало переможцем, посівши перше місце в конкурсі.У майбутньому OPPO буде активно підтримувати екосистему розробників штучного інтелекту, сприяючи тісній співпраці між науковими та промисловими колами, щоб налагодити зв'язок між ними.Флагманський телефон OPPO зі штучним інтелектом, Find X7 Ultra, дебютував на конференції, швидко ставши сенсацією заходу. Крім того, Лян Цзе (Liang Jie), старший інженер з алгоритмів обробки зображень у лабораторії Y-Lab Дослідницького інституту OPPO, був запрошений представити на конференції доповідь про технологію обробки зображень OPPO. Потужні можливості штучного інтелекту для обробки зображень Find X7 Ultra та інноваційні додатки OPPO для генерації зображень привернули увагу як академічної, так і промислової спільноти розробників штучного інтелекту.Цей рік знаменує офіційний вступ OPPO в еру телефонів зі штучним інтелектом: Find X7 Ultra став найдосконалішим телефоном зі штучним інтелектом від OPPO на сьогоднішній день. Він може похвалитися OPPO HyperTone Image Engine, найсучаснішою системою комп'ютерної фотографії, яка наразі доступна на ринку. Цей алгоритм дозволяє OPPO Find X7 Ultra створювати виняткові фотографії з мінімальними обчислювальними витратами, перетворюючи кожен знімок на шедевр.Функція OPPO AI Eraser, представлена разом з Find X7 Ultra, продемонструвала учасникам CVPR здатність OPPO безперешкодно інтегрувати технологію штучного інтелекту в споживчі пристрої для створення зручного для користувача інтерфейсу. OPPO AI Eraser дозволяє користувачам легко видаляти небажані елементи із зображення та генерувати новий контент одним натисканням. З моменту появи ця функція зробила революцію в редагуванні фотографій, в середньому 15 використань на день на одного користувача, що робить її однією з найпопулярніших функцій.OPPO також продемонструвала кілька дослідницьких функцій на реальних демонстраційних пристроях на CVPR, підкресливши майбутній напрямок технологій штучного інтелекту OPPO. Серед них була Style Transfer Demo, яка використовує легку архітектуру глибокого навчання ShaderNN. ShaderNN - це перший механізм штучного інтелекту, що підтримує повний графічний стек (OpenGL і Vulkan) для мобільних додатків для роботи з графікою та зображеннями в реальному часі, що демонструє сильні сторони OPPO в області генерації графічних зображень на пристроях з використанням ШІ.

На початку року OPPO стратегічно заснувала OPPO AI Center, спрямувавши ресурси компанії на розширення можливостей штучного інтелекту. Ця ініціатива не тільки об'єднала і зміцнила дослідження OPPO в різних сферах ШІ, а й спрямована на створення найкращих телефонів зі штучним інтелектом. Вона зміцнила технічну базу OPPO в секторі телефонів зі штучним інтелектом і продемонструвала вражаючі результати досліджень на цьогорічній конференції CVPR.Цьогорічна конференція CVPR також відзначає постійну присутність OPPO на провідних міжнародних галузевих форумах зі штучного інтелекту, після участі в таких заходах, як MWC, Google Cloud Next '24 та Microsoft Build. OPPO активно співпрацює з глобальними партнерами для просування розвитку телефонів зі штучним інтелектом.На початку червня OPPO офіційно оголосила про свою стратегію зробити телефони зі штучним інтелектом доступними для всіх, маючи на меті оснастити приблизно 50 мільйонів смартфонів OPPO генеративними функціями штучного інтелекту до кінця року, що охоплює всі лінійки смартфонів OPPO. Цей крок підкреслює довгострокові зобов'язання та стратегічну рішучість OPPO щодо посилення інтеграції ШІ в смартфони.В майбутньому інноваційні результати досліджень OPPO в поєднанні з передовими технологіями від таких партнерів, як Google, Microsoft і MediaTek, сприятимуть подальшому просуванню місії OPPO, яка полягає в тому, щоб очолити глобальний рух за демократизацію телефонів зі штучним інтелектом.