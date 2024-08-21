Нова пошта залучила кредит на 20 млн дол. для розвитку логістичного хабу

Нова пошта та банк Credit Agricole підписали кредитну угоду на 20 млн дол. Кредит видається терміном на 5 років та буде спрямований на розширення логістичних потужностей компанії на заході України.
Зокрема, ці кошти фінансують викуп двох терміналів у Львівській області (поштовий та вантажний) з метою подальшого розширення їх пропускної спроможності. Крім того, кредит передбачає автоматизацію та збільшення операційних можливостей терміналів - планується встановити нові сучасні сортувальні лінії. Все це має втричі збільшити потужності хабу.
“Група NOVA має велику інвестиційну програму й постійно шукає оптимальні джерела її фінансування. Це вже не перший кредит Новій пошті від банку Credit Agricole і нова угода є послідовним розвитком нашої стратегічної співпраці. У контексті того, що штаб-квартира банку знаходиться у Франції, а ми нещодавно відкрили наше перше відділення у Франції - така співпраця матиме перспективу і для нашого майбутнього розвитку у ЄС. Коли прийде час фінансувати масштабні міжнародні проєкти, ми хочемо мати надійну кредитну репутацію в провідних європейських банках”, — говорить Петро Фоков, фінансовий директор групи NOVA.
«Група Credit Agricole продовжує свою активну присутність та допомогу у розбудові та відновленні країни. Ми дуже цінуємо довготривалі відносини та раді сприяти розвитку бізнесу наших клієнтів в Україні та за кордоном, аби якомога більше людей відчули переваги сучасного сервісу доставки, а бренд України та Нової Пошти гордо звучав на міжнародній арені. Credit Agricole входить в ТОП-10 найбільших банків країни і є надійним партнером для українського бізнесу вже 31 рік. Банк пропонує клієнтам переваги якісного європейського обслуговування та фінансових рішень як в Україні, так і в інших країнах своєї глобальної присутності», - прокоментував Ігор Куропій, директор департаменту міжнародного та великого корпоративного бізнесу Credit Agricole Bank.
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