Технологія VoLTE стала доступною для абонентів lifecell у Великій Британії

29 августа 2024, 12:45

Мобільний оператор lifecell пропонує своїм абонентам можливість користуватися технологією передачі голосу VoLTE у Великій Британії.



Технологія Voice over LTE (VoLTE) дозволяє здійснювати та приймати дзвінки через інтернет-мережу 4G/LTE замість звичайної голосової мережі 2G/3G. VoLTE стане в пригоді при паралельному користуванні інтернетом та голосовими дзвінками, а саме після підключення технології можна одночасно використовувати швидкісний мобільний інтернет 4G та продовжувати дзвінок без його переривання. Наприклад, можна користуватися навігацією на смартфоні та паралельно приймати дзвінок і вести розмову. Абоненти lifecell у Великій Британії мають можливість використовувати технологію VoLTE без додаткової плати.

Сьогодні все більше операторів переходять на 4G та існує загальна тенденція до закриття мереж 2G/3G. З огляду на це, в майбутньому дзвінки будуть доступні лише за допомогою технології VoLTE.



До переваг VoLTE належать швидке з’єднання та можливість користуватися 4G-інтернетом під час дзвінка. Підключення та користування технологією не потребує додаткових витрат і не впливає на вартість дзвінків. Якщо ця технологія не активована у абонентів, яким телефонують, все одно є можливість використовувати VoLTE.



Аби почати користуватися VoLTE, абоненту потрібно:

● Перевірити, чи підтримує смартфон технологію VoLTE за номером *127# або на сайті lifecell.

● Переконатися, що SIM-картка та смартфон підтримують 4G/LTE. Якщо пристрій абонента, що перебуває за кордоном, підтримує технологію VoLTE, а SIM-картка не підтримує 4G, необхідно замінити SIM-картку на нову шляхом перенесення номера на eSIM.

● Налаштувати VoLTE на телефоні, виконавши перелік дій для iOS або Android відповідно.

● Для роумінгу в налаштуваннях смартфона має бути обрана мережа LTE/5G.

● Під час дзвінка необхідно перебувати у зоні покриття 4G/LTE.



lifecell запустив послугу VoLTE у лютому 2022 року і продовжує вдосконалювати свої технології та послуги. Оператор прагне, щоб якомога більше абонентів могли користуватися цим сервісом незалежно від їхнього місця перебування.