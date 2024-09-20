Секретная служба США проверяет Илона Маска из-за шутки о покушении на Байдена

20 сентября 2024, 15:15

Секретная служба США, которая отвечает за охрану президента и членов его семьи, начала проверку американского миллиардера Илона Маска, пишет Bloomberg.

Дело в том, что после второй предполагаемой попытки покушения на Дональда Трампа Маск написал в Х: "И никто даже не пытается убить Байдена/Камалу". Затем он удалил твит и написал, что это была шутка.



Обычно Секретная служба проводит расследование, когда пытаются определить, представляет ли человек непосредственную угрозу лицу, которого она охраняет. Угроза президенту или вице-президенту США — это уголовное преступление, за которое наказывают крупным штрафом или тюремным заключением до пяти лет тюрьмы.



В Секретной службе ответили журналистам, что имеющиеся записи о посте Маска были "собраны в правоохранительных целях" и не разглашаются, потому что "их раскрытие, как можно предположить, может помешать правоохранительным процессам".



Однако расследование Секретной службы не означает, что Маска привлекут к какой-либо ответственности.