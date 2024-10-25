Сервіс доставки їжі Bolt Food запускається у Луцьку, Сумах та Тернополі

25 октября 2024, 12:15

Сервіс доставки їжі Bolt Food розширює географію своєї присутності в Україні, починаючи роботу в містах Луцьк, Суми та Тернопіль.

Зробити замовлення в додатку можна в Сумах з 10 ранку до 21 вечора; у Луцьку - з 10 ранку до 22 вечора; у Тернополі з 10 ранку до 21: 30 вечора.



В останні роки стрімко зростає популярність онлайн-сервісів доставки їжі. За даними дослідження Statista, кількість користувачів онлайн платформ невпинно збільшується протягом останніх кількох років, у 2024 році понад три мільярди споживачів у всьому світі користувалися тією чи іншою формою доставки їжі через різні онлайн-додатки. Така тенденція відображає глобальні зміни в споживчих звичках, адже люди все частіше обирають зручність замовлення їжі додому або офіс. Bolt Food активно реагує на цей попит, продовжуючи розширювати свою присутність в українських містах, щоб забезпечити доступ до якісної доставки для ще більшої кількості користувачів.



На честь запуску сервісу у Луцьку, Сумах та Тернополі нові користувачі отримають знижки на меню до 30% та безплатну доставку з ресторанів, представлених у додатку. Місцеві жителі вже можуть зробити замовлення улюблених страв із таких популярних закладів, як KFC, Sandwich Club та RECEPTOR SUSHI у Сумах, McDonald's, Пузата Хата та Good Morning у Луцьку, а також McDonald's, Pizza Day та Friday у Тернополі.



"Ми раді запропонувати нашим клієнтам у Луцьку, Сумах та Тернополі зручний спосіб замовляти їжу, не виходячи з дому. Bolt Food продовжує розширювати свою географію в Україні, щоб зробити наш сервіс доступним для ще більшої кількості людей. Наша мета — не тільки надавати зручний сервіс для користувачів, але й підтримувати розвиток місцевих бізнесів, допомагаючи ресторанам розширювати свою аудиторію через наш додаток. Наші ресторани-партнери готують смачні страви, а ми подбаємо про те, щоб вони були доставлені до клієнтів швидко та безпечно," — говорить В’ячеслав Левченко, керівник Bolt Food Україна.