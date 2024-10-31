Зима будет самой тяжелой за три года — "Укрэнерго"

31 октября 2024, 11:45

Врио главы "Укрэнерго" Алексей Брехт в интервью "Суспільному" рассказал, в компании готовятся к нескольким возможным сценариям прохождения зимы 2024–2025 годов, потому что она, по прогнозам, будет самой тяжелой за годы полномасштабной войны. По его словам, самый плохой сценарий — это продолжение массированных обстрелов объектов энергетики.

"При условии этого сценария, при наличии того объема импорта электрической энергии, который мы имеем уже сегодня, мы можем иметь ограничение мощности электрической энергии в критические, холодные дни величиной до двух очередей графиков отключений, не более. То есть до восьми часов", — рассказал Брехт.



Он напомнил, что весной из-за обстрелов рф Украина потеряла такое количество генерирующей мощности, которое равно летнему потреблению электроэнергии Нидерландами или ночному потреблению электроэнергии Украиной летом. По словам Брехта, это "значительная потеря", и "Укрэнерго" планирует восстановить эти мощности.