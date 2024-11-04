4 ноября 2024, 14:15

Bolt інвестує 100 мільйонів євро у покращення функцій безпеки

Компанія вдосконалить заходи безпеки у застосунку та підвищить обізнаність користувачів про доступні функції.



Компанія Bolt виділить 100 мільйонів євро протягом трьох років на розробку продуктів, підтримку клієнтів, підвищення обізнаності про функції безпеки та масштабування профілактичних заходів для запобігання інцидентам.



У Bolt працює команда з понад 500 професіоналів, які відповідають за безпеку всіх користувачів сервісу - і пасажирів, і водіїв. Основна команда розташована в штаб-квартирі Bolt у Таллінні і об’єднує спеціалістів та експертів з різних галузей – від розробки програмного забезпечення до управління операціями. Вони щодня наполегливо працюють над розробкою нових функцій, які вдосконалюють систему безпеки, та оперативно реагують на будь-які виклики, аби зробити поїздки з Bolt максимально безпечними.



"Безпека поїздок є пріоритетом №1 для компанії Bolt. Зобов'язавшись протягом трьох років інвестувати 100 мільйонів євро у цей напрямок, ми розуміємо, що це потребує комплексного підходу в усіх аспектах нашого бізнесу на ринку України. Саме тому команда безпеки головного офісу, що налічує понад 500 спеціалістів з усього світу, зосередить свої зусилля на розробці продуктів, підтримці клієнтів та масштабуванні профілактичних заходів для запобігання інцидентам. Ми продовжимо підвищувати обізнаність про наші інструменти безпеки через освітні кампанії, щоб привернути увагу до функцій в додатку”, — зазначив керівник напрямку райд-хейлінгу компанії Bolt в Україні Сергій Павлик.



Найближчим часом у застосунку Bolt будуть додані нові функції, які зроблять поїздки ще безпечнішими. Крім того, буде покращено систему моніторингу поїздок, щоб автоматично виявляти будь-які відхилення від маршруту або затримки. Також буде доступна функція "Довірені контакти", яка дозволить за потреби поділитися інформацією про свою поїздку з близькими людьми.

