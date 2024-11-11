Нова пошта перевезла 336 млн посилок за 9 місяців 2024 року

11 ноября 2024, 12:15

Протягом дев'яти місяців 2024 року група NOVA (Нова пошта) продовжувала розвиток.

За підсумками періоду з січня по вересень кількість доставлених посилок та вантажів склала 336 млн — це на 17% більше, ніж за той самий період 2023 року. Також було доставлено 11 млн міжнародних посилок.



За цей час ми відкрили 940 нових відділень та встановили 4578 нових поштоматів — загалом 5518 нових точок сервісу. Мережа зростала по всій Україні, в тому числі й на прифронтових територіях, де було відкрито 126 нових точок сервісу. Таким чином, станом на 1 жовтня мережа Нової пошти налічує 12 400 відділень та 20 170 поштоматів.



За 9 місяців компанії групи NOVA (Нова пошта) сплатили в Україні 8,6 млрд грн податків, що на 10% більше, ніж за відповідний період минулого року.



Компанії групи інвестували у розвиток в Україні 4,9 млрд грн — це на 40% більше, ніж за 3 квартали минулого року (3,5 млрд грн).



Як і весь час із перших днів війни, ми інвестуємо у перемогу України. У період з січня по вересень цього року витрати групи в Україні на благодійність склали 1,4 млрд грн — на 266 млн грн більше, ніж за той самий період минулого року. З початку повномасштабного вторгнення обсяг інвестицій у перемогу вже перевищив 4 млрд грн.



Щодня у рамках програми Гуманітарна Нова пошта ми доставляємо власним коштом відправлення для військових від благодійних фондів та волонтерів. За 9 місяців цього року було доставлено вже 1,2 млн таких відправлень. Від початку повномасштабного вторгнення — майже 2,5 млн.



У січні-вересні 2024 року основна логістична компанія групи Нова пошта отримала 30,81 млрд грн виручки, що на 19.7% більше ніж за аналогічний період минулого року. Однак чистий прибуток компанії зменшився на 49% і за 9 місяців 2024 року склав 1,65 млрд грн.



Зменшення прибутковості пов'язано з декількома основними факторами. По-перше, це зростання витрат компанії на благодійність, по-друге - збільшення витрат на амортизацію у зв'язку із значним зростанням інвестиційної програми, по третє, збільшення витрат через інфляцію та загальне зростання цін.