Иран возобновляет ядерные переговоры с европейскими государствами

25 ноября 2024, 16:45

Пресс-секретарь МИД Исламской республики Бакаи заявил о проведении 29 ноября встречи замглав МИД Ирана, Франции, Германии и Британии.

На повестке дня - обсуждение региональных и международных вопросов, включая ситуацию в Палестинской автономии и Ливане, а также ядерную проблему.

Как сообщает японское информагентство Kyodo, со ссылкой на иранские диписточники, Тегеран стремится возобновить замороженные ядерные соглашения 2015 г. и достичь договоренности, которая позволит выйти из ядерного тупика до инаугурации Трампа 20 января. Также источники сообщили о планируемом обсуждении на переговорах санкций, введенных европейскими странами против иранских компаний. Переговоры пройдут в Женеве, Швейцария.



Ядерное соглашение, известное как Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), было подписано в 2015 г. между Ираном и группой стран, известных как 5+1 (США, РФ, КНР, Британия, Франция и Германия). Оно предусматривало ограничение ядерной программы Ирана в обмен на снятие международных санкций против страны. В мае 2018 г. сам Трамп заявил о выходе из ядерной сделки. Переговоры по восстановлению СВПД начались в Вене весной 2021 г., но не увенчались успехом.



