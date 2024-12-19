19 декабря 2024, 10:15

За 5 років до lifecell перейшли 446 тисяч абонентів інших операторів

lifecell, один з провідних українських мобільних операторів, частина групи компаній DVL, залишається лідером по кількості перенесених до мережі номерів (MNP).



Станом на грудень 2024 року до його мережі перенесли номер вже понад 446 тисяч абонентів.



Згідно зі статистикою НКЕК (Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв`язку), попит на послугу MNP щороку стабільно зростає — із загальної тенденції вибивається лише 2022 рік, що пов’язують з початком повномасштабної війни. Відтак, за час її існування більш як 647 тисяч українців перенесли свої номери до інших мобільних мереж, з них дві третини — обрали саме lifecell.



Послуга перенесення номера (MNP) дозволяє перейти від одного оператора мобільного зв’язку до іншого з повним збереженням номера, включно з кодом оператора. Завдяки цьому абонентам не доводиться повідомляти родичам, друзям та колегам про зміну номеру, а також не втрачаються раніше створені налаштування із прив’язування номеру до банківських сервісів, соцмереж тощо.



Інформування про перенесений номер відбувається автоматично безпосередньо під час дзвінка абоненту. Зараз звучить коротке голосове повідомлення «Номер перенесено», а з 1 січня 2025 року його замінить короткий акустичний сигнал.



Мобільний оператор lifecell має низку переваг для MNP-абонентів, а саме: вигідні тарифи – lifecell пропонує спеціальні ціни на ряд тарифних планів з вигодою до 45% (у порівнянні зі стандартною ціною); якісне обслуговування; покриття, що постійно зростає; швидкісний мобільний інтернет і можливість його роздавати без додаткової плати. Також попри виклики війни компанія продовжує покращувати зв’язок та інвестувати в енергонезалежність мережі. За останні 4 роки lifecell побудував понад 3 тисячі нових базових станцій по всій Україні. Станом на зараз оператор забезпечив 72% своєї мережі резервним живленням (батареї і генератори).



Для нових MNP-абонентів оператор запустив акцію «сТОП-ціна», за умовами якої можна зафіксувати спеціальну ціну тарифного плану до кінця 2025 року. Абоненти можуть підключити тарифний пакет на вибір: національний тариф «Вільний Лайф» за 180 грн/4 тижні або регіональний тариф «Потужний» за 100 грн/ 4 тижні. Акція діє з 2 грудня 2024 року по 31 січня 2025 року (включно).



«Рік завершується на позитивній ноті завдяки досягнутим результатам. Ми впевнено лідируємо серед операторів за кількістю номерів, перенесених до нашої мережі. Це свідчить про те, що абоненти обирають нас за оптимальне співвідношення ціни та якості, а також за надійне покриття. Визнання наших зусиль також підтвердила професійна спільнота – lifecell отримав бронзову нагороду Effie Awards Ukraine за ефективну маркетингову стратегію впровадження MNP», – зазначає Вадим Приходько, керівник департаменту маркетингу.

