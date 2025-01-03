Поради від кіберполіції: як зробити ваші особисті дані недоступними для шахраїв

3 января 2025, 10:15

Все просто – встановлюйте двофакторну автентифікацію до кожного облікового запису.

Сьогодні розкажемо як це зробити в месенджері Telegram



У месенджері “Телеграм” двофакторна автентифікація реалізована за допомогою секретного коду, який ви встановлюєте під час її активації. Такий код разом із паролем буде потрібний для здійснення входу у ваш обліковий запис. Під час активації ви також отримуєте резервний код для відновлення доступу в разі втрати основного двоетапного коду.



Прості кроки налаштування:

зайдіть у свій обліковий запис та натисніть кнопку "Налаштування";

оберіть розділ "Приватність і безпека" та опцію "Двоетапна перевірка";

слідуйте інструкціям на екрані та налаштуйте свої двоетапний та резервний коди.