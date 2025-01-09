Понад пів мільйона абонентів перейшли до lifecell

9 января 2025, 13:15

Протягом грудня 2024 року мобільний оператор lifecell, що входить до групи компаній DVL, зафіксував суттєве зростання кількості заявок на перенесення номерів (MNP) — понад 70 тисяч абонентів перенесли свій номер до lifecell в цей період.

Загалом на кінець 2024 року таких абонентів вже 517 тисяч від запуску послуги у 2019 році.

Згідно з даними, опублікованими Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку (НКЕК) протягом 2024 року майже 270 тисяч абонентів перейшли до lifecell зі своїми номерами. 26% з них здійснили портацію до lifecell у грудні.



В кінці грудня й на початку січня 2025 року відчутно зросла кількість перенесених до lifecell номерів. Наприклад, у січні оператор фіксує в середньому 5,4 тис. проведених портацій на день, а кількість поданих заявок від абонентів подекуди сягає 10 тисяч на день.

Однією з причин підвищеного попиту стала акція «сТОП-ціна» від lifecell, яка дозволяє зафіксувати ціну 4-тижневих пакетів послуг до кінця 2025 року. Абоненти можуть підключити тарифний пакет на вибір: національний тариф «Вільний Лайф» за 180 грн / 4 тижні або регіональний тариф «Потужний» за 100 грн / 4 тижні. Акція діє до 31 січня 2025 року (включно).

Іншою причиною, яка могла вплинути на вибір абонентів, стала ґрунтовна підготовка оператора до забезпечення роботи обладнання під час знеструмлень. Попри виклики війни, компанія продовжує інвестувати в енергостійкість мережі, встановлює генератори та нові літієві батареї на свої базові станції. Так, восени lifecell придбав 33 тисячі сучасних батарей з номінальною напругою 48V та ємністю 100 А*год, і перші партії почали надходити на склади оператора вже у грудні. Спеціалісти компанії одразу розпочали встановлювати їх на обладнанні по всій Україні. Мета оператора — забезпечити автономну роботу обладнання до 10 годин. Ще 15 тисяч подібних батарей (48V 10 А*год) lifecell встановив на свої базові станції раніше.