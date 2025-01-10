10 января 2025, 13:15

В Дії тепер разом зі штрафами автофіксації будуть фото й відео порушення

«Раніше ви отримували штрафи з камер у Дію з текстовими деталями — порушення, час і місце. Тепер буде ще й фото і відео», – повідомили в пресслужбі.

