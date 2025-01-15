15 января 2025, 15:45

Зеленский: Около 34% всего оружия в Украине отечественного производства

"Из 100% того, что нужно на год. И это серьезный рост. Было менее 10%. Около 30% — Европа и где-то более 30%, около 40% — США. И поэтому, когда все ставят те или иные вопросы, а как с этой помощью или без этой? Мы не можем смотреть на гарантии сегодняшней поддержки без одного из игроков", — заявил президент Украины на совместной пресс-конференции с премьером Польши Дональдом Туском.

