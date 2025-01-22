Нова пошта доставила 480 мільйонів посилок і вантажів за 2024 рік

22 января 2025, 8:15

За результатами 2024 року Нова пошта встановила новий рекорд із доставки посилок і здійснила 480 мільйонів відправлень.

Як повідомляє компанія у своєму каналі в Telegram, це на 16% більше, ніж у 2023-му, коли Нова пошта перевезла 412 мільйонів посилок.



Минулого року українці найчастіше надсилали одяг, товари для дому, декоративну косметику, запчастини та комплектуючі до різної техніки, взуття, побутові речі, а також продукти харчування.



В тому числі компанія доставила 19 мільйонів міжнародних посилок — це на 86% більше, ніж у 2023 році. Клієнти замовляли товари з Китаю, США, Польщі, Великої Британії та інших країн. Найбільшим попитом користувалися футляри та чохли, навушники, футболки, дитячі аксесуари і предмети побуту. Улюбленими магазинами українців у сервісі NP Shopping були eBay, Amazon, Zara, H&M та Nike.



Нагадаємо, Нова пошта працює вже у 16-ти країнах Європи: у Франції, Сполученому Королівстві, Іспанії, Польщі, Італії, Австрії, Нідерландах, Чехії, Румунії, Німеччині, Литві, Естонії, Латвії, Словаччині, Угорщині та Молдові.