4 февраля 2025, 8:15

Трамп распорядился создать фонд национального благосостояния

Президент США Дональд Трамп подписал указ, предписывающий министерствам финансов и торговли принять меры по созданию фонда национального благосостояния, который можно было бы использовать для финансирования новых государственных проектов и инвестиций, включая возможное приобретение TikTok, пишет Politico.



"В других странах есть суверенные фонды благосостояния. Это гораздо меньшие страны. Они не Соединенные Штаты. Возможно, мы собираемся что-то сделать с TikTok. Возможно, нет. Если мы заключим правильную сделку, мы сделаем это... Или если мы заключим партнерство с очень богатыми людьми", — заявил Трамп журналистам в Овальном кабинете.



Новый фонд, который, как сообщил журналистам министр финансов Скотт Бессент, может быть сформирован в ближайшие 12 месяцев и использован для финансирования крупных государственных проектов и стратегических инвестиций в важнейшие области. Фонды национального благосостояния на Ближнем Востоке и в Европе входят в число крупнейших институциональных инвесторов в мире, предоставляя огромные р

