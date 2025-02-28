28 февраля 2025, 8:45

ЕС готовит крупнейшую со времен холодной войны оборонную инициативу

По данным агентства, Европейский союз рассчитывает выделить сотни миллиардов евро на дополнительное финансирование обороны.



Новая архитектура безопасности начнет формироваться на экстренном совещании лидеров ЕС 6 марта. Новая стратегия оборонной промышленности должна быть представлена 19 марта комиссаром по обороне Андрюсом Кубилюсом и главным дипломатом Каей Каллас. До этого момента ведутся активные переговоры о расширении ресурсов блока.



Новый проект будет состоять из трех элементов. Первая инициатива направлена на то, чтобы позволить странам ЕС увеличить расходы за счет ослабления фискальных правил. По мнению некоторых чиновников, это может помочь мобилизовать не менее €160 млрд.



Вторая часть заключается в создании условий для расходования средств на уровне ЕС с помощью нового совместного инструмента. Эти деньги будут в основном использоваться для инвестиций в общие проекты в таких областях, как противовоздушная оборона, БПЛА дальнего действия, ракеты, беспилотники и военный ИИ. Некоторые высокопоставленные чиновники ЕС и страны-члены призывают к возможности совместного заимствования, но эта идея всегда вызывает споры и раскалывает блок.



Третья часть заключается в ослаблении инвестиционных ограничений для Европейского инвестиционного банка. В настоящее время ему разрешено инвестировать только в товары двойного назначения. Изменение позволит привлечь дополнительное финансирование и от частных банков.



Эту идею выдвинула президент ЕК Урсула фон дер Ляйен. Также она предлагает использовать непотраченные средства ЕС, включая собранные на восстановление после пандемии COVID: из €392 млрд было выплачено только 6,4%.

