Новый ноутбук DIGMA EVE i5980

3 марта 2025, 11:45

Матовый экран 15,6'', который открывается на 175 градусов, процессор Intel Core, возможность модификации памяти, камера защищена шторкой.

DIGMA EVE i5980 оснащен 15,6-дюймовым матовым экраном с IPS-матрицей и разрешением Full HD (1920x1080), что обеспечивает четкое и детализированное изображение без отблесков. Ноутбук работает на процессоре Intel Core m3-8100Y с двумя ядрами и частотой до 3,4 ГГц в режиме турбо. В устройстве установлены 16 ГБ оперативной памяти и SSD-накопитель объемом 512 ГБ. Есть возможность модификации – замена оперативной памяти (2x SODIMM) и твердотельного диска (1x SSD m.2 SATA3).Ноутбук оснащен множеством интерфейсов для удобного подключения периферийных устройств: 3 порта USB 3.2 gen1; 1 полнофункциональный порт USB-C 3.2 gen1 (с поддержкой питания Power Delivery и передачи изображения DisplayPort); 1 порт USB-C 2.0; 1 разъем HDMI 1.4; 1 слот microSD; комбинированный аудиоразъём. Новинка поддерживает современные стандарты беспроводной связи: Wi-Fi 2.4/5 ГГц 802.11 ac; Bluetooth 5.0.Поверхность ноутбука DIGMA EVE i5980 сделана из текстурированного пластика, что делает опыт пользования тактильно и визуально приятным. Модель открывается на 175 градусов, обеспечивая удобство использования в различных сценариях. Ноутбук оснащен шторкой камеры и возможностью установки Kensington lock, которые позволяют защитить пользователя от несанкционированного доступа и обезопасить личные данные.