Абоненти lifecell зможуть заощаджувати при оплаті тарифів "Максi" та "Мега"

2 марта 2025, 0:41

Мобiльний оператор lifecell розширив дію послуги «Тарифна пiдписка» для нових тарифiв «Максi» та «Мега».

Завдяки їй користувачi цих тарифiв можуть зекономити від 10% до 15% на оплаті пакетів послуг.

Послуга «Тарифна підписка» надає можливість абоненту не перейматися датою чергового поповнення мобільного рахунку, оплативши 6 або 12 пакетів послуг наперед, і водночас отримати економію на послуги мобільного зв’язку.

Що більшу кількість пакетів послуг замовляє абонент, то більшу вигоду отримує:

● при замовленні 6 пакетів послуг абонент отримує 10% економії на всі пакети;

● при замовленні 12 пакетів послуг — 15% економії.

Скористатись пропозицією можуть як наявні користувачі тарифів «Максі» та «Мега», так і абоненти, які підключають ці тарифи при перенесенні номера до lifecell.

Наприклад, при перенесенні номера від інших операторів на тариф «Максi» й оплаті 12 пакетів послуг наперед абонент фактично сплачує лише 161,5 грн/4 тижні (в перерахунку на один пакет послуг) замість 190 грн/4 тижні. За цю вартість він отримує:

● безлім на YouTube, Instagram, TikTok, Facebook тощо — загалом понад 20 популярних застосунків без додаткової плати;

● безлімітний мобільний інтернет*;

● безліміт на дзвінки в мережі lifecell;

● 1500 хвилин на дзвінки на всі номери по Україні (окрім lifecell)*.

Аби користуватись усім вказаним обсягом послуг, потрібно дбати про своєчасну оплату.





















