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2 марта 2025, 0:41

Абоненти lifecell зможуть заощаджувати при оплаті тарифів "Максi" та "Мега"

Мобiльний оператор lifecell розширив дію послуги «Тарифна пiдписка» для нових тарифiв «Максi» та «Мега».

Завдяки їй користувачi цих тарифiв можуть зекономити від 10% до 15% на оплаті пакетів послуг.

Послуга «Тарифна підписка» надає можливість абоненту не перейматися датою чергового поповнення мобільного рахунку, оплативши 6 або 12 пакетів послуг наперед, і водночас отримати економію на послуги мобільного зв’язку.

Що більшу кількість пакетів послуг замовляє абонент, то більшу вигоду отримує:

●    при замовленні 6 пакетів послуг абонент отримує 10% економії на всі пакети;
●    при замовленні 12 пакетів послуг — 15% економії.

Скористатись пропозицією можуть як наявні користувачі тарифів «Максі» та «Мега», так і абоненти, які підключають ці тарифи при перенесенні  номера до lifecell.

Наприклад, при перенесенні номера від інших операторів на тариф «Максi» й оплаті 12 пакетів послуг наперед абонент фактично сплачує лише 161,5 грн/4 тижні (в перерахунку на один пакет послуг) замість 190 грн/4 тижні. За цю вартість він отримує:

●    безлім на YouTube, Instagram, TikTok, Facebook тощо — загалом понад 20 популярних застосунків без додаткової плати;
●    безлімітний мобільний інтернет*;
●    безліміт на дзвінки в мережі lifecell;
●    1500 хвилин на дзвінки на всі номери по Україні (окрім lifecell)*.

Аби користуватись усім вказаним обсягом послуг, потрібно дбати про своєчасну оплату.











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