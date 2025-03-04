4 марта 2025, 10:45

США продолжают предоставлять Украине разведданные — "РБК-Украина"

По данным издания, никаких изменений в предоставлении разведданных Украине со стороны США по состоянию на сейчас не произошло. Это другая линия сотрудничества, чем предоставление вооружений.

