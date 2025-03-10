Politico: Европа не сможет заменить США в обмене разведданными с Украиной

10 марта 2025, 17:45

«Союзники Украины в Европы стремительно пытаются заполнить пустоту, оставленную решением администрации Трампа приостановить обмен разведданными с Киевом. Я не уверен, что европейские страны действительно могут заполнить эту брешь», - заявил Politico один из европейских чиновников.

Отмечается, что разведывательные возможности Британии, Франции и Германии «вряд ли могут быть сопоставимы по масштабу и возможностям с американским разведывательным сообществом».



Ранее глава ЦРУ Рэтклифф заявил, что США прекращают обмен разведданных с Украиной. Daily Mail также сообщал, что США запретили Британии делиться разведданными с Украиной.

