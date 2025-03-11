Трамп пообещал купить Tesla, чтобы поддержать Маска

Президент США в своей соцсети Truth Social написал, что некие "радикальные левые лунатики" пытаются "незаконно и по сговору бойкотировать Tesla — одного из величайших мировых автопроизводителей и ребенка" Илона Маска.
Я собираюсь купить совершенно новую Tesla в знак доверия и поддержки к Илону Маску, действительно великого американца", — написал Трамп.
Ранее стало известно, что рыночная капитализация компании Tesla упала на 45%. Состояние самого Маска после инаугурации Трампа уменьшилось на $148 млрд.
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