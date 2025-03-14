Доставка сніданків "МакДональдз" через сервіс Bolt Food

14 марта 2025, 13:15

З 13 березня “МакДональдз” відновлює довгоочікуване ранкове меню в Україні.

Протягом перших чотирьох тижнів після появи сніданків у новому місті замовити їх доставку можна буде виключно через сервіс Bolt Food.



Меню поступово з’являтиметься в ресторанах “МакДональдз” та на платформі Bolt Food у містах, де працюють ресторани мережі й доступна доставка, за винятком східних регіонів країни.



Щоб клієнти отримали ще більше задоволення від повернення ранкового меню, Bolt Food дарує безкоштовну доставку ранкових замовлень із ресторанів “МакДональдз”. Користувачі зможуть насолоджуватися улюбленими сніданками швидко та комфортно, де б вони не були – вдома, в офісі чи навіть у дорозі.



Сніданки через сервіс доставки можна буде замовити до 10:15, а в ресторанах – до 10:30. Меню доставки повністю відповідатиме асортименту, доступному в ресторанах. Для того, щоб зробити замовлення через Bolt Food, достатньо обрати найближчий ресторан “МакДональдз”, перейти в розділ “Ранкове меню” та вибрати бажану страву.

