The Guardian: США хотят, чтобы Иран передал свой уран третьей стране

16 апреля 2025, 8:45

Этот вопрос рассматривают как один из основных камней преткновения для будущей ядерной сделки между Ираном и США.

По данным издания, он обсуждался на переговорах в Омане между министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи и специальным посланником Дональда Трампа Стивом Виткоффом.



Иран утверждает, что запасы, накопленные за последние четыре года, должны оставаться в Иране под строгим контролем Международного агентства по атомной энергии ООН (МАГАТЭ). Тегеран рассматривает это как страховку на случай, если будущая администрация США выйдет из соглашения, как это сделал Дональд Трамп в 2018 году.