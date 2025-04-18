lifecell забезпечив 89% мережі автономним живленням до 10 годин

Мобільний оператор lifecell, що входить до групи компаній DVL, продовжує енергомодернізацію мережі, щоб забезпечити зв'язок абонентам навіть при 10-годинних відключеннях електроенергії.
На сьогодні 89% мережі lifecell по всій Україні вже переоснащено новими витривалими батареями та генераторами, з якими обладнання базових станцій може забезпечувати зв’язок до 10 годин (в залежності від навантаження на мережу та часу для повноцінної підзарядки).
У 14 областях України таку автономну роботу може підтримувати понад 90% базових станцій. З них у 8 областях – Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Херсонській та Сумській – енергомодернізація вже завершена повністю: обладнання 100% базових станцій зарезервовано до 10 годин на випадок знеструмлень.
Мережа lifecell – це більше 10 тисяч технологічних майданчиків по всій країні, на яких розміщені базові станції. Забезпечувати їхню стабільну роботу за будь-яких умов, зокрема без стаціонарного живлення – пріоритетне завдання компанії під час війни, коли зв'язок є критично важливим як для фронту, так і для цивільних потреб.
Для виконання розпоряджень НЦУ щодо забезпечення сталості мереж від початку блекаутів lifecell закупив для переоснащення базових станцій по всій Україні 48 тисяч літієвих акумуляторних батарей (48V по 100 ампер*годин). Станом на початок квітня 2025 року в різних регіонах вже встановлено 37 тисяч батарей, із них 20 тисяч – упродовж січня-березня 2025 року. У результаті модернізації загальний обсяг таких резервних джерел живлення в мережі оператора в 2025 році буде в 199 разів вищий, ніж у 2022-му. А інвестиції у цей напрям наближаються до 2 млрд гривень.
lifecell продовжує нарощувати і парк генераторів, щоб під час довготривалих знеструмлень забезпечувати автономну роботу для 25% мережі. На сьогодні загальна кількість встановлених генераторів у 75 разів вища порівняно із 2022 роком.
Паралельно оператор вивчає можливість використання альтернативних джерел енергії для забезпечення автономної роботи та резервування своїх базових станцій. Восени 2022 запущено пілотний проєкт з використання сонячних панелей для живлення базових станцій у південному регіоні України. А нещодавно оператор розпочав тестування живлення базової станції від електромобіля.
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