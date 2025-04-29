5G став доступним абонентам lifecell у роумінгу 61 країни

29 апреля 2025, 11:45

Мобільний оператор lifecell, що входить до групи компаній DVL, продовжує масштабувати доступність сучасних технологій зв’язку за межами України, розширивши перелік країн із доступом до 5G-зв’язку у роумінгу.



lifecell забезпечує своїм абонентам можливість користуватися у роумінгу мобільним інтернетом нового покоління 5G з 2023 року. Ця технологія здатна забезпечувати високу швидкість, стабільність передачі даних та комфортне користування цифровими сервісами.

У квітні 2025 року lifecell збільшив до 61 перелік країн, в яких доступний зв’язок 5G для абонентів компанії. Відтепер серед країн, де вже працює 5G для роумерів lifecell: Австралія, Австрія, Азербайджан (мережа Bakcell), Албанія, Аргентина, Бельгія, Болгарія, Великобританія, Віргінські острови (США), Гернсі, Гонконг, Греція, Грузія, Данія, Джерсі, Домініканська Республіка, Естонія, Ізраїль, Ірландія, Ісландія, Іспанія, Італія, Казахстан, Канада, Катар, Китай, Кіпр, Кувейт, Латвія, Литва, Ліхтенштейн, Люксембург, Малайзія, Мальта, Мексика, Нідерланди, Німеччина, Нова Зеландія, Норвегія, ОАЕ, Оман, Польща, Португалія, Пуерто Ріко (мережа T-Mobile), Румунія, Саудівська Аравія, Сінгапур, Словаччина, Словенія, США, Таїланд, Туреччина, Угорщина, Уругвай, Фінляндія, Франція, Хорватія, Чехія, Чорногорія, Швейцарія та Швеція.

Користування 5G у роумінгу не потребує додаткового налаштування і не впливає на вартість — мобільний інтернет використовується відповідно до умов чинного тарифного пакета абонента.



Щоб почати користуватися 5G-зв’язком абоненту достатньо:

- мати смартфон з підтримкою 5G та перебувати в зоні покриття 5G;

- мати активну 4.5G (USIM) або цифрову eSIM-картку;

- у налаштуваннях телефону обрати мережу 5G.

lifecell системно розвиває доступність мережі 5G у роумінгу у співпраці з глобальними телеком-партнерами, щоб абоненти могли користуватися зв’язком нового покоління у все більшій кількості країн.



