Bolt Food запустив доставку у Кам’янці-Подільському

8 мая 2025, 11:45

Сервіс доставки їжі Bolt Food розширює свою присутність в Україні та запускається ще в одному місті, забезпечуючи швидкий доступ до улюблених страв для ще більшої кількості користувачів.

Зробити замовлення можна з 10 ранку до 9 вечора.



На платформі Bolt Food вже доступні улюблені мережі та заклади, наприклад, Lviv Croissant, Daniel, RichArt Cafe, Madam Bushe та інші. На нових користувачів також чекають до 30% знижки на меню та безкоштовна доставка першого замовлення.



«Розвиток цифрових технологій стрімко змінює наше повсякденне життя, і сфера доставки їжі — яскравий приклад цих трансформацій. Ми бачимо, як сервіси на кшталт Bolt Food стають невід'ємною частиною сучасної інфраструктури міст, забезпечуючи мешканцям зручний доступ до якісного харчування. Запуск у Кам’янці-Подільському — це наш внесок у популяризацію нових стандартів сервісу та підтримку локальних бізнесів через технології», — говорить В’ячеслав Левченко, керівник Bolt Food Україна.



Щоб скористатися сервісом потрібно завантажити додаток Bolt Food і виконати декілька простих дій: обрати ресторан, ознайомитися з меню та додати бажані позиції до кошика, вибрати адресу доставки та спосіб оплати.