Попит на MNP зростає: 6 років більшість абонентів переносять номери до lifecell

8 мая 2025, 14:15

За шість років дії послуги MNP (Mobile Number Portability), яка дозволяє змінити оператора без зміни номера, понад мільйон абонентів скористалися цією можливістю.

lifecell, провідний мобільний оператор України, який входить до групи компаній DVL, утримує лідерство за кількістю перенесених до мережі номерів: понад дві третини з тих, хто переносив номери, обрали lifecell.

Згідно зі статистикою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері електронних комунікацій (НКЕК), попит на послугу MNP щороку зростає. Якщо у 2022 році перенесли номер 71 тисяча абонентів, то у 2024-му ця кількість зросла вп’ятеро — понад 340 тисяч. Протягом усіх шести років дії послуги lifecell залишається найчастішим вибором для перенесення номера. За даними НКЕК лише за 2024 рік до мережі оператора приєдналося понад 260 тисяч абонентів — це майже 80% від усіх, хто скористався послугою MNP.

У квітні 2025 року 16 169 номерів з 27 332, які переносилися, було перенесено саме до lifecell. Загалом із січня по квітень 2025 року близько 70% MNP-абонентів зробили свій вибір на користь цього оператора.



Рішення змінити оператора часто супроводжується пошуком додаткових вигідних умов для користувачів. Тому lifecell системно працює над створенням привабливих пропозицій для абонентів, які хочуть скористатися послугою MNP. Для них запускаються спеціальні ціни на тарифи та різноманітні акційні пропозиції. Одна з них – можливість перенести номер на стару активну SIM-картку lifecell, що робить процес максимально зручним.

Так, з 1 травня 2025 року оператор запустив нову акцію «Своя SIM». За її умовами у разі перенесення номера на стару активну картку lifecell абонент отримує три тарифні пакети послуг за вартістю одного оплаченого. В акції беруть участь тарифні плани «Максі», «Мега», «Ґаджет» і «Смарт Сім’я». З послугою «Закріплений номер», за обраним тарифом абоненти зможуть користуватися і перенесеним номером, і номером lifecell на одній SIM-картці.

Перейти від одного оператора до іншого з повним збереженням номера разом із кодом може будь-який користувач послуг мобільного зв’язку. Зручність переходу за MNP дозволяє не повідомляти своїм контактам про зміну оператора. Це також не впливає і на прив’язані до номера сервіси, наприклад, банківські картки або соцмережі – усі звичні для абонента процеси відбуваються без жодних змін.









