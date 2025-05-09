Трамп предоставит Саудовской Аравии гражданскую ядерную энергетику

9 мая 2025, 10:45

США отказались от требования о нормализации отношений между Саудовской Аравией и Израилем в качестве условия для достижения прогресса в переговорах о сотрудничестве в области гражданской ядерной энергетики.

Об этом сообщает Reuters, со ссылкой на источники.



Отмечается, что администрация Байдена всегда связывала эти два вопроса с нормализацией отношений с Израилем. Теперь же Трамп не ставит в зависимость предоставление гражданской ядерной программы Саудовской Аравии от нормализации отношений с Израилем.

