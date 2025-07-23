Министерство обороны Азербайджана и турецкая оборонная компания Baykar заключили договор о логистической поддержке и продаже.
Подписание состоялось в рамках оборонной выставки IDEF-2025. О сотрудничестве компания Baykar сообщила в своем X-аккаунте, выразив надежду, что оно «будет полезным для обеих братских стран».
23 июля 2025, 10:15
Азербайджан и Baykar подписали договор о логистике и поставках
Министерство обороны Азербайджана и турецкая оборонная компания Baykar заключили договор о логистической поддержке и продаже.
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