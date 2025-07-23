Азербайджан и Baykar подписали договор о логистике и поставках

23 июля 2025, 10:15

Министерство обороны Азербайджана и турецкая оборонная компания Baykar заключили договор о логистической поддержке и продаже.



Подписание состоялось в рамках оборонной выставки IDEF-2025. О сотрудничестве компания Baykar сообщила в своем X-аккаунте, выразив надежду, что оно «будет полезным для обеих братских стран».