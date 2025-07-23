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23 июля 2025, 10:15

Азербайджан и Baykar подписали договор о логистике и поставках

Министерство обороны Азербайджана и турецкая оборонная компания Baykar заключили договор о логистической поддержке и продаже. 

Подписание состоялось в рамках оборонной выставки IDEF-2025. О сотрудничестве компания Baykar сообщила  в своем X-аккаунте, выразив надежду, что оно «будет полезным для обеих братских стран».


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