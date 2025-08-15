ГлавнаяНовости
15 августа 2025, 10:15

У Рівному назріває транспортна криза

Мешканці Північного скаржаться на нерегулярний рух маршруток №35 та 35А. 

В управлінні транспорту підтверджують проблему — бракує водіїв через мобілізацію.
