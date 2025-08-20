Индия снова покупает нефть из РФ, несмотря на санкции Трампа — СМИ

В частности, государственные нефтеперерабатывающие заводы Indian Oil Corp. и Bharat Petroleum Corp закупили несколько партий российской нефти Urals с поставками в сентябре и октябре, сообщает Bloomberg.
При том Москва ожидает, что Дели продолжит покупать топливо, заявил Bloomberg заместитель торгового представителя России в Индии Евгений Грива. По его словам, РФ продает нефть Индии с дисконтом около 5%, что оставляет индийской экономике "мало альтернатив". Российский представитель прогнозирует рост двусторонней торговли примерно на 10% в год.
6 августа Трамп заявил, что вводит дополнительную 25-процентную пошлину против Индии (она вступит в силу через 21 день, то есть 27 августа) за то, что она продолжает покупать российскую нефть. Следовательно, общая ставка тарифа для Индии составит 50%.
