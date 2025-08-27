Зафиксирован резкий рост поддельных гривен

27 августа 2025, 9:15

"Большинство фальшивых купюр — номиналом 500 и 200 грн.", - сообщают в НБУ.

Как проверить деньги:



▪️На ощупь — бумага плотная, с хлопком. Рельефные элементы: номинал, надпись «Национальный банк Украины», портрет.

▪️На свет — водяной знак: портрет и номинал. Защитная полоска видна на поверхности.

▪️Под разными углами — оптически изменяемые краски, кольцо с «магическим» номиналом.

▪️С помощью увеличительного стекла — микротекст «НБУ», цифры номинала. Четкая печать Орловского типа.

▪️УФ — бумага не светится, некоторые элементы (надписи, волокна) светятся цветами.