Зафиксирован резкий рост поддельных гривен

"Большинство фальшивых купюр — номиналом 500 и 200 грн.", - сообщают в НБУ.
Как проверить деньги:
▪️На ощупь — бумага плотная, с хлопком. Рельефные элементы: номинал, надпись «Национальный банк Украины», портрет.
▪️На свет — водяной знак: портрет и номинал. Защитная полоска видна на поверхности.
▪️Под разными углами — оптически изменяемые краски, кольцо с «магическим» номиналом.
▪️С помощью увеличительного стекла — микротекст «НБУ», цифры номинала. Четкая печать Орловского типа.
▪️УФ — бумага не светится, некоторые элементы (надписи, волокна) светятся цветами.