В Харькове появился уникальный биопринтер

2 сентября 2025, 9:45

Приобретен прибор (стоимость 21,4 млн гривен) при поддержке Всемирного банка и министерства образования и науки Украины и установлен в Харьковском национальном университете имени В.Н. Каразина.

Высокотехнологичный аппарат способен создавать искусственную кожу для трансплантаций, а также биоимпланты — например, кости, суставы и даже роговицу глаза.



С помощью данных компьютерной томографии прибор может напечатать индивидуальный имплант, идеально подходящий для замены поврежденных тканей и ускорения заживления сложных травм.



Это единственный такой аппарат в Восточной Европе. В Западной Европе их всего четыре, а в мире — лишь 17.

