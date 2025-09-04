Израиль успешно запустил шпионский спутник Ofek-19

4 сентября 2025, 9:15

Минобороны Израиля объявило, что шпионский спутник Ofek-19 успешно выведен на орбиту, и предварительные испытания показали, что он работает по плану.

Спутник будет использоваться для военной разведки.



Глава Минобороны Израиля Кац заявил, что успешный запуск стал не только технологическим достижением, но и предупреждением противникам Израиля. «Вчерашний запуск спутника Ofek-19 - это достижение высочайшего мирового уровня… это также послание всем нашим врагам, где бы они ни находились: мы наблюдаем за вами всегда и при любых обстоятельствах», - написал он в своем X-аккаунте.



Ofek-19 - радиолокационный спутник наблюдения с синтезированной апертурой и расширенными возможностями, предназначенный для получения изображений высокого разрешения в целях разведки и наблюдения.